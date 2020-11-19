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13:24 19.11.2020

Свои опасения и страх от COVID-19 власти стараются перенести на людей - мнение

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Свои опасения и страх от COVID-19 власти стараются перенести на людей - мнение

Директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова считает, что власти стараются свои опасения и страхи относительно COVID-19 перенести на людей и вызвать гиперреакцию с их стороны.

"Мы должны различать реакцию на проблемы безопасности со стороны человека и со стороны государства – она разная. И COVID-19 - это реакция не человека, это реакция власти. Испугалась больше власть, чем отдельные люди. Хорошо это или плохо – это уже другой вопрос. Но власть свои опасения и свой страх перенесла на людей: старалась до сих пор старается вызвать завышенную, гиперреакцию со стороны людей", - сказала она в ходе IV ежегодного Международного форума "Креативная Украина" в четверг.

Теги: #коронавирус
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