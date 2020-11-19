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13:08 19.11.2020

Руководство музея Революции достоинства и частные подрядчики подозреваются в расхищении 111 млн грн бюджетных средств – СБУ

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Руководство музея Революции достоинства и частные подрядчики подозреваются в расхищении 111 млн грн бюджетных средств – СБУ

Служба безопасности Украины подтвердила факт проведения обысков в помещениях Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея революции достоинства в рамках дела о хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.

"Задокументировано, что руководство Музея заключило договоры на почти 150 млн грн на работы по реконструкции и благоустройству объектов мемориального комплекса. Подрядчикам был перечислен аванс в размере 80% от суммы договора, что составило 111 млн грн. Однако правоохранители выяснили, что в установленные соглашениями сроки работы фактически не проводились. Вместо этого большая часть полученных подрядчиком бюджетных средств была потрачена не на цели, которые прописаны в соответствующих договорах", - сообщает пресс-служба СБУ в соцсети Facebook.

Отмечается, что расследование по делу проводит ГУ управления Национальной полиции в г. Киев под процессуальным руководством столичной прокуратуры. Сотрудники СБУ привлечены следователями для оперативного сопровождения.

В свою очередь пресс-служба полиции Киева сообщила, что обыски проводились на основании постановления следственного судьи Голосеевского районного суда г. Киев в помещениях музея, компании-подрядчика и по местам проживания соответствующих должностных лиц с целью фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений и получения других доказательств в уголовном производстве.

Правоохранители сообщают, что договор на выполнение строительных работ был заключен музеем в конце 2018 года.

"В настоящее время работы на указанном объекте не выполняются. Согласно акту ревизии, на казначейском счете подрядчика остаток средств по объекту, по состоянию на март 2020 года, составлял 9 878 517 грн. Также выявлены финансовые нарушения и в музее Революции достоинства, что привело к убыткам на сумму почти 4 миллиона гривень", - указывается в сообщении.

По факту было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось, пресс-служба музея Революции достоинства заявила о проведении обысков утром 19 ноября. Генеральный директор музея Игорь Пошивайло также сообщил, что следователи полиции и СБУ провели обыски у него дома.

"В 7 утра ворвались в дом с обыском следователи полиции и СБУ. Так же утром эти же ребята заблокировали работу еще двух помещений Национального музея Революции Достоинства. Изъяты носители информации (неправомерно) и документация по финансово-хозяйственной деятельности", - сообщил он.

 

Теги: #обыск #сбу #музей
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