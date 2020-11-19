Дождь и мокрый снег ожидаются в пятницу на западе, севере и в центре Украины

В ближайшие сутки с Западной Европы на большую часть территории Украины переместится порция более теплого воздуха, атмосферные фронты принесут в северо-западную половину страны осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу, 20 ноября, ночью в западной части страны, днем в большинстве западных, северных и центральных областей дождь и мокрый снег. На остальной территории без осадков. На дорогах, кроме западных и южных областей, местами гололедица.

Ветер юго-восточный и южный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в западных областях в течение суток 1-6° тепла. На остальной территории ночью от 1° тепла до 5° мороза (в восточной части ночью 7-12° мороза), днем от 1° мороза до 4° тепла.

В Киеве в ночь на пятницу без осадков, днем 20 ноября дождь и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 20 ноября в Киеве была зафиксирована в 1926 и 1963 годах и составила 14,2° выше нуля, самая низкая ночью – 16,6° мороза в 1993 году.

В субботу, 21 ноября, ночью в северных, большинстве центральных, прикарпатских областей и в Одесской области, днём в южной части и восточных областях небольшой дождь и мокрый снег.

По всей стране, кроме большинства западных и южных областей, на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5° мороза, в Карпатах 6-11° мороза. Днём от 2° мороза до 3° тепла, в западных и Одесской областях 1-6° тепла.

В Киеве в ночь на субботу небольшой мокрый снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.