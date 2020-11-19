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12:59 19.11.2020

ВОЗ продолжает контакты с РФ по поводу вакцины "Спутник V"

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ВОЗ продолжает контакты с РФ по поводу вакцины "Спутник V"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает обмен информацией с Россией относительно испытания ею вакцины "Спутник V", заявил глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге в четверг.

"Всемирная организация здравоохранения находится в контакте с российскими разработчиками вакцины с целью обмена данными по поводу того, что мы (ВОЗ - ИФ) называем третьей фазой клинических испытаний", - сказал он на пресс-конференции.

Он напомнил, что две недели назад посетил Россию с визитом, в ходе которого, в частности, встречался с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко и сотрудниками сферы здравоохранения.

По его словам, процесс испытаний вакцины и одобрения к применению носит стандартизированный характер, с учетом соблюдения всех проверок ее эффективности и безопасности. Однако, отметил Клюге, трудно прогнозировать, когда процесс будет завершен.

Первой российской вакциной от коронавируса стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Она была зарегистрирована 11 августа. Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Теги: #рф #воз #вакцина #коронавирус
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