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12:27 19.11.2020

Минреинтеграции анонсировало открытие сервисного центра на КПВВ "Новотроицкое" в середине декабря

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Минреинтеграции анонсировало открытие сервисного центра на КПВВ "Новотроицкое" в середине декабря

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины планирует в середине декабря открыть многофункциональный сервисный центр на контрольно-пропускном пункте "Новотроицкое" на линии разграничения в Волновахском районе Донецкой области, сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Как сообщается на сайте ведомства в четверг, сервисный центр в Новотроицком строится по аналогии с центром в г.Счастье (Луганская обл.), который заработал с 10 ноября.

"Счастье - это новый стандарт. И уже через месяц такой же центр будет открыт и в Новотроицком. Наши граждане с оккупированных территорий должны иметь возможность получать все услуги, которые предоставляет Украина. Они должны чувствовать и понимать, что государству есть к ним дело. Я неоднократно говорил: моя цель - выйти на границу с Россией еще до фактической деоккупации наших территорий. Через людей. Через их сердца и умы, благодаря заботе и сервисам. И я вижу, что это возможно", - сказал вице-премьер.

По данным ведомства, в сервисном центре все граждане Украины по обе стороны линии соприкосновения смогут получить все социальные и административные услуги, юридическую помощь, там будут находиться отделения Сбербанка, "Новой почты", комнаты матери и ребенка, аптека и магазин сопутствующих товаров "ОСТО". Можно будет воспользоваться соцпрограммами, в том числе медицинскими - "Доступные лекарства" и др.

Резников также анонсировал модернизацию до конца года сервисной зоны на КПВВ "Чонгар" на админгранице с оккупированным Крымом, а на следующий год – строительство сервисных центров на всех существующих КПВВ.

 

Теги: #кпвв #резников #ордло
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