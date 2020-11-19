Три четверти украинцев поддерживает штрафы за отсутствие масок, половина - за карантин выходного дня – опрос "Рейтинга"

Большинство украинцев положительно воспринимают штрафование за отсутствие или неправильное ношение защитных масок в общественных местах, отношение к введению карантина выходного дня полярное (половина – за, половина – против), свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Согласно обнародованным в четверг данным, 75% опрошенных поддерживают введение штрафов за пребывание в общественных местах и транспорте без масок, 24% - против этого. Чаще штрафы поддерживают женщины и пожилые люди.

83% опрошенных считают, что часто одевают защитную маску, 14% - иногда или редко, 3% - почти никогда. 70% часто дезинфицируют руки, 23% - иногда или редко, 6% - почти никогда. Лишь 14% часто используют защитные перчатки, 33% - иногда или редко, 53% - почти никогда. По сравнению с мартом, частое пользование масками значительно возросло (с 58 до 83%), а защитными рукавицами - существенно снизилось (с 38 до 14%).

85% респондентов знают о том, что правительство ввело карантин выходного дня, 15% - что-то слышали или вообще слышат впервые об этом.

Отношение к введению карантина выходного дн" полярное: половина опрошенных поддерживает, столько же - против. В то же время только 35% ожидают, что в результате реализации проекта распространение коронавируса снизится, а 62% - не согласны с этим.

61% опрошенных считает нецелесообразным введение жесткого карантина (локдауна), 36% поддерживают. При этом его эффективность оценивают значительно выше, чем карантина выходного дня: 55% считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится, 42% - имеют противоположное мнение.

62% респондентов часто следят за новостями о коронавирусе, 20% делают это иногда, 11% - редко. 7% вообще не интересуются такими новостями. Чаще отслеживают новости о коронавирусе люди старшего возраста и женщины.

Почти 70% опрошенных очень волнуются из-за того, что кто-то из их близких заболеет коронавирусом. В то же время о своем собственном здоровье волнуются почти в два раза меньше. С марта несколько возросло количество тех, кто очень волнуется из-за возможного заболевания. Больше таких среди жителей сел, людей старшего возраста и женщин.

41% оценили свое эмоциональное состояние за последнюю неделю как спокойное, 29% - как напряженное. По сравнению с мартом показатели напряженности несколько выросли. Высокий уровень тревожности фиксируется среди женщин, пожилых людей, а также тех, кто чаще отслеживает новости о коронавирусе и боятся заболеть.

Опрос проводился 15-17 ноября. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность - 3000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.