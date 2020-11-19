События

11:31 19.11.2020

Оксфордская вакцина от COVID-19 демонстрирует успехи у испытуемых старше 70 лет – исследование

2 мин читать
Оксфордская вакцина от COVID-19 демонстрирует успехи у испытуемых старше 70 лет – исследование

Вакцина от коронавируса COVID-19, разрабатываемая Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, показала хорошие результаты среди испытуемых старше 70 лет, говорится в исследовании ученых, опубликованном в журнале The Lancet.

"Полученные нами данные показывают, что вакцина ChAdOx1 nCoV-19 была безопасной и переносилась хорошо у пожилых взрослых с меньшей реактогенностью (свойство вакцины вызывать при введении в организм какие-либо побочные эффекты - ИФ), нежели у более молодых взрослых", - отмечается в работе ученых.

Исследователи отметили, что иммунный ответ после введения образцов препарата у всех участников испытания был одинаковым, независимо от возраста.

По их словам, "эти результаты воодушевляют, поскольку более старшие возрастные группы сталкиваются с непропорциональным риском более тяжелого протекания COVID-19, так что всякая вакцина, одобренная против SARS-CoV-2, должна быть эффективной среди пожилых лиц".

Представитель исследовательской группы доктор Махеши Рамасами, тем не менее, уточнил, что для полной уверенности в эффективности препарата необходимо продолжать исследования.

В испытаниях принимали участие 560 здоровых взрослых добровольцев.

Телерадиокорпорация BBC напоминает, что финальная третья фаза испытаний вакцины стартовала в конце августа, и продолжается до сих пор. Предварительные результаты должны стать доступными в ближайшие недели.

BBC отмечает, что британские власти уже заказали 100 млн доз оксфордской вакцины, 40 млн доз вакцины от компаний Pfizer и BioNTech и 5 млн доз от Moderna. При этом, добавляет BBC, о хороших предварительных результатах на третьей фазе испытаний пока отчитались производители трех вакцин - Pfizer, Moderna и российской вакцины Спутник V.

Компании Pfizer и Moderna, исследования которых финансируются правительством США, приступили к последней, третьей фазе клинических испытаний вакцин в конце июля.

Ранее стало известно, что потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, во время испытаний продемонстрировала эффективность 95%. В свою очередь компания Moderna объявляла, что эффективность разрабатываемой ею вакцины от коронавируса составляет 94,5%.

Pfizer накануне сообщила, что закончила третью фазу испытаний.

Теги: #великобритания #вакцина #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:59 19.11.2020
ВОЗ продолжает контакты с РФ по поводу вакцины "Спутник V"

ВОЗ продолжает контакты с РФ по поводу вакцины "Спутник V"

12:57 19.11.2020
В метро Минска больше не будут пускать без масок

В метро Минска больше не будут пускать без масок

12:52 19.11.2020
Передвижения людей в Украине в связи с карантином выходного дня снизилось на 20% - ЦЭС

Передвижения людей в Украине в связи с карантином выходного дня снизилось на 20% - ЦЭС

12:52 19.11.2020
"Планета кино" приостановила новые проекты в Украине минимум на полгода – совладелец

"Планета кино" приостановила новые проекты в Украине минимум на полгода – совладелец

12:01 19.11.2020
Власти Великобритании для вакцинации от COVID-19 задействуют всех медработников, даже пенсионеров

Власти Великобритании для вакцинации от COVID-19 задействуют всех медработников, даже пенсионеров

12:01 19.11.2020
Все новые тесты на COVID-19 в сборной Украины по футболу оказались негативными – УАФ

Все новые тесты на COVID-19 в сборной Украины по футболу оказались негативными – УАФ

12:01 19.11.2020
Три четверти украинцев поддерживает штрафы за отсутствие масок, половина - за карантин выходного дня – опрос "Рейтинга"

Три четверти украинцев поддерживает штрафы за отсутствие масок, половина - за карантин выходного дня – опрос "Рейтинга"

10:53 19.11.2020
В ВСУ за сутки выявлены 202 новых случая COVID-19 – командование Медсил

В ВСУ за сутки выявлены 202 новых случая COVID-19 – командование Медсил

10:51 19.11.2020
Минздрав подал запрос на дополнительные средства для оплаты НСЗУ лечения COVID-19

Минздрав подал запрос на дополнительные средства для оплаты НСЗУ лечения COVID-19

10:01 19.11.2020
Сто семь киевлян госпитализированы с COVID-19 за сутки – мэр

Сто семь киевлян госпитализированы с COVID-19 за сутки – мэр

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Обшук у музеї Революції гідності пов'язаний із розслідуванням зловживання службовим становищем із метою заволодіння бюджетними коштами - джерело

Обыск в музее Революции достоинства связан с расследованием злоупотребления служебным положением с целью завладения бюджетными средствами – источник

В облуправлении ГСЧС прошли обыски по делу о пожарах в Луганской области

В Музее Революции достоинства проходит обыск

Сто семь киевлян госпитализированы с COVID-19 за сутки – мэр

ПОСЛЕДНЕЕ

Дождь и мокрый снег ожидаются в пятницу на западе, севере и в центре Украины

Российскому актеру Кириллу Гребенщикову запретили въезд в Украину на три года - Госпогранслужба

В Украине планируют до 2030 г. заменить весь общественный транспорт на электрический

Минреинтеграции анонсировало открытие сервисного центра на КПВВ "Новотроицкое" в середине декабря

Обшук у музеї Революції гідності пов'язаний із розслідуванням зловживання службовим становищем із метою заволодіння бюджетними коштами - джерело

Обыск в музее Революции достоинства связан с расследованием злоупотребления служебным положением с целью завладения бюджетными средствами – источник

В облуправлении ГСЧС прошли обыски по делу о пожарах в Луганской области

В Музее Революции достоинства проходит обыск

Правительство Украины исключило справку о составе семьи из списка обязательных для получения 6 госуслуг

Новая книга Обамы обещает стать бестселлером - за первый день продано почти 900 тыс. копий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА