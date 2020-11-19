События

10:53 19.11.2020

В ВСУ за сутки выявлены 202 новых случая COVID-19 – командование Медсил

1 мин читать
В ВСУ за сутки выявлены 202 новых случая COVID-19 – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтверждены 202 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 38 человек. ... Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении.

На лечении дома под контролем медицинской службы находятся 165 человек, в том числе 41 военнослужащий и 15 работников ВСУ в Киевской области, 29 военнослужащих и 5 работников ВСУ во Львовской области, и 28 военнослужащих в Житомирской области.

Всего по состоянию на 10:00 19 ноября в ВСУ острым респираторным заболеванием COVID-19 болеют 2525 человек. Выздоровели за период пандемии 5 839 человек, летальных случаев – 25. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 390 человек.

 

Теги: #всу #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:31 19.11.2020
Оксфордская вакцина от COVID-19 демонстрирует успехи у испытуемых старше 60 лет – исследование

Оксфордская вакцина от COVID-19 демонстрирует успехи у испытуемых старше 60 лет – исследование

10:51 19.11.2020
Минздрав подал запрос на дополнительные средства для оплаты НСЗУ лечения COVID-19

Минздрав подал запрос на дополнительные средства для оплаты НСЗУ лечения COVID-19

10:01 19.11.2020
Сто семь киевлян госпитализированы с COVID-19 за сутки – мэр

Сто семь киевлян госпитализированы с COVID-19 за сутки – мэр

09:58 19.11.2020
Число случаев COVID-19 в Африке превысило 2 млн, летальных исходов - 48 тыс.

Число случаев COVID-19 в Африке превысило 2 млн, летальных исходов - 48 тыс.

08:26 19.11.2020
В Украине новый коронавирусный антирекорд: за сутки зафиксировано 13 357 заболевших COVID-19 – Степанов

В Украине новый коронавирусный антирекорд: за сутки зафиксировано 13 357 заболевших COVID-19 – Степанов

07:49 19.11.2020
Число заражений COVID-19 в мире превысило 56,1 млн, жертв - почти 1,35 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 56,1 млн, жертв - почти 1,35 млн - университет Хопкинса

06:03 19.11.2020
Число жертв коронавируса в США превысило 250 тыс. человек - университет Хопкинса

Число жертв коронавируса в США превысило 250 тыс. человек - университет Хопкинса

04:01 19.11.2020
На Буковине зафиксировали 486 новых случаев COVID-19 за сутки

На Буковине зафиксировали 486 новых случаев COVID-19 за сутки

00:49 19.11.2020
Глава Офиса президента Украины заявил, что из-за невозможности организации защищенной связи дома он пребывает на самоизоляции с COVID-19 в "Феофании"

Глава Офиса президента Украины заявил, что из-за невозможности организации защищенной связи дома он пребывает на самоизоляции с COVID-19 в "Феофании"

23:28 18.11.2020
Европейские лидеры вновь обсудят меры совместного реагирования на COVID-19

Европейские лидеры вновь обсудят меры совместного реагирования на COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сто семь киевлян госпитализированы с COVID-19 за сутки – мэр

Украинская делегация в ТКГ предложила провести внеочередные заседания рабочих подгрупп

В Украине новый коронавирусный антирекорд: за сутки зафиксировано 13 357 заболевших COVID-19 – Степанов

Зеленский: санкции за нарушение карантина будут одинаковыми для всех, в том числе владельца клуба "5 элемент"

Зеленский: государство готово при необходимости вдвое увеличить количество мест для больных COVID-19, увеличивается количество коек с кислородом

ПОСЛЕДНЕЕ

Millstone&Co направит более EUR10 млн в литиевый проект на Кировоградщине

Правительство Украины исключило справку о составе семьи из списка обязательных для получения 6 госуслуг

Новая книга Обамы обещает стать бестселлером - за первый день продано почти 900 тыс. копий

Украинская делегация в ТКГ предложила провести внеочередные заседания рабочих подгрупп

Разоблачена преступная группа занимавшаяся сбытом фальсифицированного кофе, ущерб мировым торговым компаниям - более 5 млн грн - полиция

В результате пожара в частном доме погибли 4 человека, из них 2 ребенка - ГСЧС

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Помпео подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета Грузии – госдеп

Премьер-министр Великобритании объявит о выделении дополнительно 16,5 млрд фунтов на оборону

Грузия продлила до 1 января 2021 года частичные ограничение на регулярные международные авиарейсы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА