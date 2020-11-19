Правительство Украины исключило справку о составе семьи из списка обязательных для получения 6 госуслуг

Кабинет министров Украины одобрил предложения Министерства цифровой трансформации Украины об исключении справки о составе семьи из перечня документов, представляемых заявителями при получении шести государственных услуг, сообщило Минцифры на своей странице в Facebook в среду вечером.

"Мы продолжаем ликвидировать все бессмысленные справки, которые сегодня требуют от людей ради бюрократической галочки. Сегодня правительство отменило такую справку для получения шести услуг, требующих предоставления такой справки. На очереди - еще упрощение 20 услуг", - цитирует пресс-служба вице-премьера – министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Ведомство отмечает, что теперь справка о составе семьи не нужна:

- при назначении денежной помощи в случае гибели или смерти, инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих;

- при процедуре оформления возмещения расходов, связанных с уходом за ветеранами войны;

- при оформлении выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника или его увольнения из Госспецсвязи;

- при выплате денежной компенсации лицам рядового и командного состава службы гражданской защиты за поднаем (наем, аренду) жилья;

- при процедуре продления срока пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины;

- при подаче военнослужащими, которые претендуют на получение жилых помещений, или денежной компенсации для содержания принадлежащего им жилого помещения.

Источник: https://www.facebook.com/mintsyfra/posts/3559678400752070