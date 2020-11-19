События

10:28 19.11.2020

Правительство Украины исключило справку о составе семьи из списка обязательных для получения 6 госуслуг

1 мин читать
Правительство Украины исключило справку о составе семьи из списка обязательных для получения 6 госуслуг

Кабинет министров Украины одобрил предложения Министерства цифровой трансформации Украины об исключении справки о составе семьи из перечня документов, представляемых заявителями при получении шести государственных услуг, сообщило Минцифры на своей странице в Facebook в среду вечером.

"Мы продолжаем ликвидировать все бессмысленные справки, которые сегодня требуют от людей ради бюрократической галочки. Сегодня правительство отменило такую справку для получения шести услуг, требующих предоставления такой справки. На очереди - еще упрощение 20 услуг", - цитирует пресс-служба вице-премьера – министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Ведомство отмечает, что теперь справка о составе семьи не нужна:

- при назначении денежной помощи в случае гибели или смерти, инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих;

- при процедуре оформления возмещения расходов, связанных с уходом за ветеранами войны;

- при оформлении выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника или его увольнения из Госспецсвязи;

- при выплате денежной компенсации лицам рядового и командного состава службы гражданской защиты за поднаем (наем, аренду) жилья;

- при процедуре продления срока пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины;

- при подаче военнослужащими, которые претендуют на получение жилых помещений, или денежной компенсации для содержания принадлежащего им жилого помещения.

Источник: https://www.facebook.com/mintsyfra/posts/3559678400752070

Теги: #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:43 18.11.2020
Кабмин предлагает запустить с 2021г накопительную профессиональную пенсионную систему – законопроект

Кабмин предлагает запустить с 2021г накопительную профессиональную пенсионную систему – законопроект

16:57 18.11.2020
Кабмин включил строительство новой Кольцевой киевской автодороги и другие дороги в перечень приоритетных инвестпроектов до 2023г

Кабмин включил строительство новой Кольцевой киевской автодороги и другие дороги в перечень приоритетных инвестпроектов до 2023г

16:07 18.11.2020
Кабмин определил курортный проект La Perla Azzurra у Черного моря одним из приоритетных до 2023г

Кабмин определил курортный проект La Perla Azzurra у Черного моря одним из приоритетных до 2023г

16:03 18.11.2020
Кабмин включил 14 аэропортов в перечень приоритетных инвестпроектов до 2023г

Кабмин включил 14 аэропортов в перечень приоритетных инвестпроектов до 2023г

15:45 18.11.2020
Кабмин утвердил 6 приоритетных инвестпроектов до 2023г в ж/д отрасли и 5 в морской

Кабмин утвердил 6 приоритетных инвестпроектов до 2023г в ж/д отрасли и 5 в морской

15:31 18.11.2020
Кабмин обязал регистрировать обращения граждан через "горячие" линии и рассматривать их в течение одного рабочего дня

Кабмин обязал регистрировать обращения граждан через "горячие" линии и рассматривать их в течение одного рабочего дня

15:13 18.11.2020
Кабмин согласовал назначение нового главы Хмельницкой ОГА Гамалия

Кабмин согласовал назначение нового главы Хмельницкой ОГА Гамалия

14:58 18.11.2020
Кабмин утвердил 103 приоритетных инвестпроектов до 2023г

Кабмин утвердил 103 приоритетных инвестпроектов до 2023г

14:34 18.11.2020
Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на COVID-19 - Шмыгаль

Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на COVID-19 - Шмыгаль

14:33 18.11.2020
Кабмин Украины предлагает Раде запустить накопительную профессиональную пенсионную систему

Кабмин Украины предлагает Раде запустить накопительную профессиональную пенсионную систему

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сто семь киевлян госпитализированы с COVID-19 за сутки – мэр

Украинская делегация в ТКГ предложила провести внеочередные заседания рабочих подгрупп

В Украине новый коронавирусный антирекорд: за сутки зафиксировано 13 357 заболевших COVID-19 – Степанов

Зеленский: санкции за нарушение карантина будут одинаковыми для всех, в том числе владельца клуба "5 элемент"

Зеленский: государство готово при необходимости вдвое увеличить количество мест для больных COVID-19, увеличивается количество коек с кислородом

ПОСЛЕДНЕЕ

Оксфордская вакцина от COVID-19 демонстрирует успехи у испытуемых старше 60 лет – исследование

Millstone&Co направит более EUR10 млн в литиевый проект на Кировоградщине

В ВСУ за сутки выявлены 202 новых случая COVID-19 – командование Медсил

Минздрав подал запрос на дополнительные средства для оплаты НСЗУ лечения COVID-19

Новая книга Обамы обещает стать бестселлером - за первый день продано почти 900 тыс. копий

Сто семь киевлян госпитализированы с COVID-19 за сутки – мэр

Число случаев COVID-19 в Африке превысило 2 млн, летальных исходов - 48 тыс.

Украинская делегация в ТКГ предложила провести внеочередные заседания рабочих подгрупп

Разоблачена преступная группа занимавшаяся сбытом фальсифицированного кофе, ущерб мировым торговым компаниям - более 5 млн грн - полиция

В Украине новый коронавирусный антирекорд: за сутки зафиксировано 13 357 заболевших COVID-19 – Степанов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА