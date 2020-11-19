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10:19 19.11.2020

Новая книга Обамы обещает стать бестселлером - за первый день продано почти 900 тыс. копий

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Новая книга Обамы обещает стать бестселлером - за первый день продано почти 900 тыс. копий

Новая книга экс-президента США Барака Обамы "Земля обетованная" может стать бестселлером среди всех президентских мемуаров в современной истории, за сутки продано уже около 890 тыс. экземпляров, сообщает в четверг британское издание The Guardian.

"Мы впечатлены продажами за первый день", - сказал Дэвид Дрейк, издатель в издательском доме Penguin Random House.

"Они отражают всеобщее волнение читателей по поводу долгожданной и необычно написанной книги Барака Обамы", - добавил он.

По словам Дрейка, продажи первого дня установили рекорд для издательского дома Penguin Random House. Они включают предзаказы, электронные и аудиоверсии книги.

К полудню среды "Земля обетованная" заняла первую строчку по продажам на интернет-сервисах Amazon.com и Barnes & Noble.com. Исполнительный директор Barnes & Noble Джеймс Донт сообщил, что продажи книги за день составили более 50 тыс. Он ожидает, что в течение 10 дней этот показатель достигнет 500 тыс.

Единственная книга, которая ранее приблизилась к похожим показателям, были мемуары "Becoming. Моя история" Мишель Обамы, супруги экс-президента США, изданные в 2018 году. Тогда за первый день продали 725 тыс. копий в Северной Америке. К маю 2019 года продажи составляли уже более 10 млн копий.

"Земля обетованная" обгоняет по популярности книгу Билла Клинтона "Моя жизнь", продажи которой за первые сутки составили 400 тыс. копий, и мемуары Джорджа Буша "Точка принятия решения", проданные экземпляры которой за первый день со вступления в продажу составили около 200 тыс.

Мемуары Обамы объемом почти 770 страниц были изданы спустя две недели после дня президентских выборов в США.

The Guardian отмечает, что сам Обама не намеревался издать книгу в период, близкий к президентским выборам.

В предисловии, датированным 20 августа 2020 года, бывший президент США пишет, что "книга продолжала расти в размере и масштабах" по мере того, как он находил больше необходимых слов. По его словам, он работал в условиях, "которые он не предвидел целиком и полностью", то есть в пандемию коронавируса COVID-19 и период протестов движения Black Lives Matter. Он отметил, что "самым тревожным" является то, как демократия страны "балансирует на грани кризиса".

Барак Обама уже написал две книги - "Мечты моего отца" и "Дерзость надежды". Обе имели миллионные продажи.

Теги: #сша #книга #обама
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