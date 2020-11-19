Украинская делегация в ТКГ предложила провести внеочередные заседания рабочих подгрупп

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) обратилась к российской стороне с предложением провести внеочередные заседания в трех рабочих подгруппах.

"Мы предлагаем созвать внеочередное заседание рабочей подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, рабочей подгруппы ТКГ по политическим вопросам и рабочей подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам, и заверяем в своей готовности работать в режиме 24/7 для ускорения рассмотрения вопросов, которые уже на протяжении многих месяцев находятся в повестке дня соответствующих рабочих подгрупп ТКГ, и для принятия Трехстороннего контактной группой соответствующих решений", - сообщила Украинская делегация в ТКГ в телеграмм-канале в четверг.

В частности, предлагается рассмотреть вопросы разблокирования работы КПВВ и взаимного обмена удерживаемыми лицами.

"Напоминаем, что министры иностранных дел Франции и ФРГ, представители ОСБЕ призвали российскую сторону открыть со своей стороны КПВВ для движения транспорта и людей как можно скорее. Украинская сторона внесла свои предложения о порядке решения технических вопросов", - подчеркивается в сообщении.

Также украинская делегация продолжает настаивать на начале гуманитарного разминирования.

Глава украинской делегации Леонид Кравчук также призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц.

"Надеемся на понимание российской стороной степени ответственности за срыв международных договоренностей на высшем уровне, достигнутых 9 декабря 2019 года в Париже", - отметили в украинской делегации.