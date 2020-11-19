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09:21 19.11.2020

Разоблачена преступная группа занимавшаяся сбытом фальсифицированного кофе, ущерб мировым торговым компаниям - более 5 млн грн - полиция

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Разоблачена преступная группа занимавшаяся сбытом фальсифицированного кофе, ущерб мировым торговым компаниям - более 5 млн грн - полиция

Сотрудники киберполиции разоблачили преступную группу, занимавшуюся сбытом фальсифицированного кофе и нанесшую ущерб мировым торговым компаниям на сумму более 5 млн грн, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Установлено, что правонарушители в шести складских помещениях наладили производство фальсифицированного кофе. Подделки они реализовали на интернет-площадках объявлений, выдавая свой товар за продукцию известных мировых производителей. Кроме того, организаторы имели подконтрольную сеть подпольных производств, где изготовлялось более 10 тыс. упаковок контрафактного кофе в неделю", -сообщается на сайте Нацполиции.

Проведено 16 санкционированных обысков в домах и автомобилях фигурантов, а также по месту изготовления и хранения поддельной продукции.

"По результатам изъято более 9 тонн кофе, 150 тыс. упаковок с логотипами и товарными знаками мировых производителей кофе, оборудование для изготовления и фасовки, а также 10 тонн готовой для продажи фальсифицированной продукции", - отметили в полиции.

По предварительным подсчетам, владельцам торговых марок нанесен ущерб на сумму свыше 5 млн грн.

"Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины", - подытожили в полиции.

Теги: #полиция #кофе #фальсификация
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