Число заражений COVID-19 в мире превысило 56,1 млн, жертв - почти 1,35 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 56 млн 187 тыс. 563 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 608 тыс. 878, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро четверга во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 349 тыс. 339 против 1 млн 337 тыс. 559 человек по состоянию на утро среды, выздоровели более 36 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 11 млн 527 тыс. 440 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 177 тыс. 297) и 250 тыс. 485 летальных исходов (рост за сутки - 1 тыс. 885), излечились более 4,3 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где, по данным Минздрава страны, число инфицированных выросло за истекшие стуки на 45 тыс. 576 человек. Всего зафиксировано 8 млн 958 тыс. 484 случая заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 585 до 131 тыс. 578, поправились почти 8,4 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 млн 945 тыс. 849 заболевших, что на 34 тыс. 91 человека больше, чем сутками ранее, умерло 167 тыс. 455 больных (рост на 756), вылечились более 5,38 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 173,8. В США на 1 млн жителей скончались 772 человека, Индии - 95, Бразилии - 786.ир