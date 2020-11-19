В результате пожара в частном доме погибли 4 человека, из них 2 ребенка - ГСЧС

В селе Варваровка Долинского района в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 4 человека, из них 2 ребенка, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"18 ноября в 13 час. 25 мин в с. Варваровка Долинского района в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 4 человека, из них 2 ребенка (2015 и 2018 г.р.). В 14 ч. 52 мин. пожар ликвидирован на площади 30 м2", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в четверг.

На месте пожара работала оперативная группа ГСЧС в Кировоградской области.