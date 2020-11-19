Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 18 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. В районе населенного пункта Марьинка враг применил стрелковое оружие. Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому огонь они не открывали", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

С начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины.

"С начала текущих суток, 19 ноября, нарушений условий договоренностей, вступивших в действие 27 июля 2020, не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - подытожили в штабе ООС.