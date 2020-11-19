События

06:03 19.11.2020

Число жертв коронавируса в США превысило 250 тыс. человек - университет Хопкинса

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Число жертв коронавируса в США превысило 250 тыс. человек - университет Хопкинса

В США от связанных с коронавирусом COVID-19 заболеваний с начала пандемии скончались 250 тыс. 483 человека, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Больше всего смертных случаев - 34 тыс. 187 - зафиксировано в Нью-Йорке.

Всего в Соединенных Штатах по состоянию на 06:00 четверга выявлено 11 млн 525 тыс. 149 инфицированных COVID-19, излечились 4,35 млн заразившихся.

Во всем мире, по данным университета, число жертв коронавируса достигло 1 млн 348 тыс. 348, случаев заражения - 56 млн 178 тыс. 674, вылечились более 36 млн.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на 06:00 четверга 173,8. В США на 1 млн жителей скончались 772 человека.

Теги: #сша #жертвы #коронавирус
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