Число жертв коронавируса в США превысило 250 тыс. человек - университет Хопкинса

В США от связанных с коронавирусом COVID-19 заболеваний с начала пандемии скончались 250 тыс. 483 человека, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Больше всего смертных случаев - 34 тыс. 187 - зафиксировано в Нью-Йорке.

Всего в Соединенных Штатах по состоянию на 06:00 четверга выявлено 11 млн 525 тыс. 149 инфицированных COVID-19, излечились 4,35 млн заразившихся.

Во всем мире, по данным университета, число жертв коронавируса достигло 1 млн 348 тыс. 348, случаев заражения - 56 млн 178 тыс. 674, вылечились более 36 млн.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на 06:00 четверга 173,8. В США на 1 млн жителей скончались 772 человека.