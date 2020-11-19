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04:04 19.11.2020

Помпео подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета Грузии – госдеп

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Помпео подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета Грузии – госдеп

Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с грузинскими премьер-министром Георгием Захария и министром иностранных дел Давидом Залкалиани подтвердил, что Вашингтон продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в условиях проводимой Россией политики, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь Помпео вновь заявил о непоколебимой поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Грузии", - говорится в распространенном сообщении госдепа.

В нем отмечается, что стороны также обсудили "важность свободных, справедливых и прозрачных парламентских выборов и важнейшую роль независимой судебной системы в условиях демократии".

Помпео призвал Грузию продолжать активные меры по борьбе с COVID-19 и повышению кибербезопасности.

Помпео находится Тбилиси с двухдневным визитом.

Теги: #сша #госсекретарь #поддержка #грузия
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