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03:02 19.11.2020

Премьер-министр Великобритании объявит о выделении дополнительно 16,5 млрд фунтов на оборону

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Премьер-министр Великобритании объявит о выделении дополнительно 16,5 млрд фунтов на оборону

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг планирует объявить о массированных дополнительных инвестициях в сферу обороны, сообщает Sky News.

Планируется, что премьер сообщит парламенту о своем решении выделить за четыре года дополнительно 16,5 млрд фунтов на оборонные нужды Великобритании. Это меньше, чем нужно армии для решения всех ее текущих проблем, отмечает телеканал, однако больше, чем ожидали в военном командовании с учетом экономических сложностей, вызванных пандемией коронавируса.

В частности, благодаря этим финансовым вливаниям у британской армии появится космическое командование. Также планируется официально запустить работу спецподраздения для действий в киберпространстве. Де-факто оно существует уже несколько лет и нацелено как на оборонительные, так и на наступательные операции в киберпространстве. Правительство намерено учредить и структуру по работе над искусственным интеллектом.

"Международная обстановка - самая напряженная и конкурентная со времён холодной войны. Британия должна быть верна своим историческим традициям и поддерживать наших союзников. Для этого нам нужно усилить все возможности (в сфере обороны - ИФ)", - говорится в речи, которую Джонсон собирается произнести перед членами парламента. Текст выступления попал в распоряжение Sky News.

Благодаря космическому командованию Великобритания, по замыслу Джонсона, до 2022 года будет способна самостоятельно осуществить запуск ракеты в космос.

Телеканал отмечает, что существенная часть денег уйдёт не на принципиально новые программы, а не реализацию старых. Среди прочего деньги нужны для закупки новой бронетехники взамен устаревшей, а также - новых фрегатов ВМС. Дополнительные средства требуются и для поддержания ядерного арсенала страны

Теги: #оборона #планы #британия
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