Грузия продлила до 1 января 2021 года частичные ограничение на регулярные международные авиарейсы

Агентство гражданской авиации Грузии, учитывая ситуацию с распространением коронавируса COVID-19 в стране, продлило до 1 января 2021 года частичное ограничение на выполнение международных регулярных авиарейсов.

"Частичные ограничения на осуществление международного регулярного воздушного сообщения продлены и будут действовать до 31 декабря 2020 года включительно", - говорится в информации ведомства, распространенном вечером в среду.

В сообщении отмечается, что ограничение на регулярное авиасообщение не распространяется на прямые международные рейсы, которые выполняются или планируются между Тбилисским международным аэропортом и аэропортами Мюнхена, Парижа, Риги, а также Дохи, Варшавы, Афин, Амстердама, Вены, Берлина и Милана.

"Ограничения также не распространяются на планируемые регулярные рейсы между Кутаисским международным аэропортом и аэропортами Риги, Катовице, Вильнюса и Дортмунда", - сказано в сообщении.

Из-за пандемии COVID-19 регулярное авиасообщение между Грузией и другими странами было полностью приостановлено с 21 марта 2020 года.

С 13 июля было снято ограничение на регулярные авиарейсы из Тбилиси только в направлении Мюнхена, Парижа и Риги, а с ноября было решено возобновить регулярное сообщение еще по 10 зарубежным направлениям. Однако из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, как грузинским, так и иностранным авиакомпаниям пришлось отменить или отложить на определенное время уже запланированные авиарейсы.

По последним данным, в Грузии зафиксировано 89 тыс. 395 зараженных COVID-19, в том числе за минувшие сутки 3 тыс. 443 человека. Число жертв коронавирусной инфекции уже достигло 815, из них за последний день скончались 37 человек. В режиме карантина находятся 2 тыс. 370 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 5 тыс. 763 пациентов, в специализированных гостиницах лечатся 3 тыс. 435 человек. Выздоровели 71 тыс. 468 больных.