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23:28 18.11.2020

Европейские лидеры вновь обсудят меры совместного реагирования на COVID-19

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Европейские лидеры вновь обсудят меры совместного реагирования на COVID-19

Видеоконференция глав государств и правительств стран Евросоюза по проблематике борьбы против пандемии коронавируса состоится в четверг.

В Европейском совете объясняют, что это совещание является продолжением видеоконференции лидеров ЕС, состоявшейся 29 октября.

Тогда руководители стран Евросоюза подчеркнули необходимость умножения коллективных усилий в борьбе с пандемией и сосредоточили внимание на политике тестирования и отслеживания, а также на вакцинах.

Вместе с тем, в ходе виртуальных дискуссий европейские лидеры затронули также тему экономического восстановления после коронавирусного кризиса.

"Надеемся, что сигнал был очень ясным и что очень скоро станет возможным принять решение о деталях реализации принятого в июле пакета (экономических мер - ИФ). Так как все мы осознаем, что, конечно, нужно продвигаться по пути препятствования распространению вируса, но также ограничить потери в плане экономическом", - сказал глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции после неформального саммита ЕС 29 октября, проходившего по видеосвязи.

Как предполагают европейские СМИ, вероятно, и 19 ноября главам государств и правительств не удастся избежать дискуссии о бюджете ЕС на 2021-2027 годы и фонде восстановления экономики после пандемии COVID-19.

В минувший вторник министры стран ЕС, отвечающие за европейскую политику своих государств, были вынуждены констатировать, что так и не удалось прийти к консенсусу 27 членов Евросоюза по предварительно согласованным 5 ноября германским председательством Совета ЕС и Европарламентом семилетнему финансовому плану и пакету восстановления экономики.

По сообщениям СМИ стран Евросоюза, Венгрия и Польша заблокировали принятие государствами ЕС соответствующего решения, которое должно быть единогласным, из-за включения в бюджетное законодательство механизма, связывающего выделение средств из союзного бюджета с соблюдением норм правового государства.

До конца года остается все меньше времени, и вопрос утверждения бюджета становится все более неотложным.

Помимо этого, председатель Европейского совета, посетивший 9 ноября Вену, сообщил, что в ходе видеоконференции глав государств и правительств 19 ноября, которая планировалась как совещание на высшем уровне, посвященное борьбе против COVID-19, теперь, после терактов во Франции и Австрии, будет также обсуждаться эта угроза.

Он заявил, что речь пойдет о защите от терроризма ценностей демократии и свободы, в том числе ключевых свобод совести, религии и выражения мнения, на основе которых функционирует Европейский союз.

"Это те принципы, которые позволяют нам жить вместе при взаимном уважении", - сказал Мишель на пресс-конференции в Вене.

Теги: #коронавирус #евросоюз #меры
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