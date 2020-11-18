Главы МИД Украины и Бразилии обсудили активизацию двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел видеоконференцию с главой МИД Бразилии Эрнесто Араужо, во время которой стороны обсудили активизацию двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Глава МИД Украины выступил за активизацию украинско-бразильских отношений.

"Время открыть новую страницу в наших отношениях. Украина и Бразилия объединены давними историческими связями, основанными на дружбе и уважении. Сейчас Украина стремится в полной мере реализовать многочисленные возможности активизации украино-бразильских отношений в сферах торговли, инвестиций, образования, культуры и инноваций " – отметил Кулеба.

Министры отметили важность осуществления в следующем году визита президента Бразилии в Украину и договорились об активном сотрудничестве для содержательной подготовки визита.

Глава МИД Украины предложил провести в ближайшее время украино-бразильский бизнес-форум для взаимной презентации торговых и инвестиционных возможностей и дальнейшего налаживания прямых контактов между бизнесом.

Министр иностранных дел Украины проинформировал своего бразильского коллегу Эрнесто Араужо о ситуации на временно оккупированных территориях Украины и украинской инициативе по созданию Крымской платформы.