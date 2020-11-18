Зеленский ожидает начала работы миссии МВФ в Киеве и следующего транша для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина продолжает плодотворное сотрудничество с Международным валютным фондом, ожидает начала работы миссии МВФ в Киеве и следующего транша для Украины.

"В целом Международный валютный фонд продолжает нас поддерживать. У нас был прекрасный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Мы продолжаем сотрудничество. Мы ждем начала работы миссии МВФ в Киеве, ждем следующего транша для Украины. Это всё обязательно будет. А значит, будет и финансовая стабильность нашей страны, и нашей экономики", - сказал он в своем влоге, опубликованном на его странице в Фейсбук в среду.