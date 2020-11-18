Зеленский ожидает от правительства в ближайшие дни комплексную программу поддержки бизнеса в условиях карантина

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от Кабинета министров Украины в ближайшие дни комплексную программу поддержки бизнеса, который страдает в условиях карантина.

"Я поручил правительству, и в ближайшие дни мы ждем действительно комплексную, очень важную программу мер, которые будут включать налоговые послабления, кредитные каникулы по существующим обязательствам, возможности новых кредитов на льготных условиях, секторальную поддержку бизнеса, который пострадал в результате карантина, программу поддержки людей, которые из-за карантина потеряли заработок или были вынуждены прекратить свою деятельность", - сказал он в своем влоге, опубликованном на его странице в Фейсбук в среду.