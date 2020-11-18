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21:47 18.11.2020

Зеленский: государство готово при необходимости вдвое увеличить количество мест для больных COVID-19, увеличивается количество коек с кислородом

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Зеленский: государство готово при необходимости вдвое увеличить количество мест для больных COVID-19, увеличивается количество коек с кислородом

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что государство в случае необходимости готово увеличить в два раза количество коек для больных COVID-19, также увеличивается количество коек, оснащенных централизованным кислородом и концентраторами.

"Сейчас существует 50 тыс. коек для заболевших COVID-19. Сегодня мы готовы, в случае необходимости, оперативно увеличить это количество почти в два раза – до 91 тыс. коек", - сказал он в своем влоге, опубликованном на его странице в Фейсбук в среду.

Говоря об обеспеченности койками с кислородом, Зеленский отметил, что за прошлую неделю добавлено 5 тыс. коек с централизованным кислородом и концентраторами.

"В планах на эту неделю еще несколько тысяч коек с кислородом. Конечно, всем нам хотелось бы, чтобы и дополнительные койки, и кислородом никому не понадобился, но государство готово к любому сложному сценарию", - подчеркнул он.

Президент также напомнил, что дополнительно выделено почти 9 млрд грн для борьбы с COVID-19. "Это закупка экспресс-тестов, которые получат семейные врачи и бригады скорой помощи, обеспечение кислородом коек в стационарах всех регионов, приобретение необходимого лабораторного оборудования. Соответствующее решение вчера поддержал парламент", - рассказал он.

Теги: #президент #больницы #украина #места
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