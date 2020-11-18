Растаможка кислородных концентраторов для харьковских больниц приостановлена из-за жалобы - вице-губернатор

Растаможивание кислородных концентраторов, которые были законтрактованы Харьковским горсоветом, приостановлено из-за жалобы одной из общественных организаций, сообщил заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Тарас Пастух.

"Законтрактован городским советом Харькова 461 концентратор. Они закуплены через медицинские учреждения, определенные для оказания помощи по COVID-19. Они сейчас проходили растаможку. По по поводу этих концентраторов поступила жалоба от одной общественной организации, там увидели определенное нарушения таможенного законодательства. Насколько я понимаю, сейчас растаможка остановилась и проводится проверка по поводу этого заявления", - сказал Пастух журналистам в среду.

Он отметил, что речь идет о кислородных концентраторах, предназначавшихся для городских медучреждений, а также для железнодорожных больниц, в которых должны лечить ковидных больных.

Ранее на странице общественной организации "Бюро добрых дел" в Facebook, было опубликовано фото заявления ее главы Алексея Кусова в Государственную таможенную службу, СБУ и ГБР.

"По нашей информации товары… не соответствуют по качеству заявленным характеристикам и могут навредить здоровью людей… Кроме того, для уменьшения сумм налога на прибыль и выведения средств за границу, товары импортируют за значительно завышенной стоимостью… Документы подделывают. Указанные товары в дальнейшем реализуются государственным и коммунальным предприятиям в 3-5 раза выше себестоимости", - говорится в заявлении.