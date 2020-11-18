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20:11 18.11.2020

СБУ заблокировала поставку некачественных запчастей производства РФ для "Львовской зализныци"

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СБУ заблокировала поставку некачественных запчастей производства РФ для "Львовской зализныци"

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала противоправный механизм поставки в региональный филиал "Львовская зализныця" АО "Укрзализныця" некачественных запчастей производства Российской Федерации, которые ввозились через временно оккупированные территории.

"Оперативники спецслужбы установили, что сделка действовала в течение 2019-2020 годов. Ее организаторы - трейдеры, при содействии должностных лиц регионального филиала. Злоумышленники наладили поставки применяемых запчастей российского производства к локомотивам, среди которых были непригодные для использования. Некачественную продукцию ввозили контрабандой из РФ через временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей", - сообщает пресс-служба СБУ.

По выводам экспертов, своими действиями фигуранты не только причинили "Укрзализныце" значительные убытки, но и создавали предпосылки к возникновению чрезвычайных происшествий на объектах критической инфраструктуры железнодорожной отрасли.

Кроме того, через реализацию подобных противоправных механизмов могло осуществляться финансирование так называемых "ДНР" и "ЛНР". Также незаконные схемы тормозят развитие отечественных машиностроительных предприятий, производящих или планирующих изготовление данной продукции, создавая при этом дополнительные рабочие места.

По факту начато уголовное производство по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Во Львове и Киеве проводятся обыски у должностных лиц "Укрзализныци" и в офисах коммерческих структур поставщиков.

Продолжается досудебное расследование.

 

Теги: #запчасти #укрзализныця #контрабанда
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