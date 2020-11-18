Шмыгаль обсудил с вице-президентом ЕИБ финансирование закупки вакцины против COVID-19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на онлайн-встрече с вице-президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Терезой Червинской обсудил возможность перераспределения 50 млн евро в рамках совместного проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины" на противодействие пандемии COVID-19.

"Также будем благодарны за скорейшее рассмотрение вопроса об использовании средств по этой программе на закупку вакцины против COVID-19. Мы рассчитываем закупить эффективную и безопасную вакцину, которая будет иметь преквалификацию ВОЗ, чтобы провакцинировать часть населения только появится такая возможность", - отметил Шмыгаль, сообщает "Урядовый портал".

Премьер-министр также сообщил Червинской, что Украина заинтересована в расширении дальнейшего сотрудничества с ЕИБ, в частности в сфере финансирования транспорта, энергетического сектора и городской инфраструктуры.

Также Украина рассчитывает на подписание в декабре проекта "Городской общественный транспорт Украины II", направленного на обновление подвижного состава городского общественного электротранспорта в средних и крупных городах, а также проекта "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение (Проект 3В)", что должно помочь в восстановлении дорог в Луганской области для поддержки сельскохозяйственного сектора.

Кроме того, Шмыгаль выразил надежду, что Украина и ЕИБ удастся совместно завершить в ближайшее время работу по подготовке проекта "Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта "Борисполь" и "Программы по восстановлению Украины".

"Ценим сотрудничество между Украиной и Европейским инвестиционным банком. Рассчитываем, что совместно сможем выработать возможные механизмы поддержки Украины в период пандемии", - отметил Шмыгаль.

Червинская в свою очередь отметила прекрасное сотрудничество между Украиной и ЕИБ и решимость правительства в продолжении реформ. Она подчеркнула, что Украина остается в высоких приоритетах ЕИБ.

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