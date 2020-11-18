События

18:18 18.11.2020

На Донбассе с полуночи было тихо, вдоль линии разграничения разминировано 13 га

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На Донбассе с полуночи было тихо, вдоль линии разграничения разминировано 13 га

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала суток по состоянию на 17.30 18 ноября, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"Ситуация в районе проведения ООС контролируется украинскими воинами. Наши защитники неуклонно соблюдают договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным штата ООС, саперы ГСЧС разминировали более 13 га территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 147 взрывоопасных предметов.

Теги: #оос #разминирование
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