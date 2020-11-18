В Бельгии отмечают улучшение ситуации с COVID-19 по всем показателям

Эпидемиологическая обстановка в Бельгии ощутимо улучшилась в последние дни, сообщил в среду институт общественного здравоохранения Sciensano.

"Впервые за недели, если не за несколько месяцев, все показатели идут на понижение. И в первый раз число смертей снижается", - заявил официальный представитель бельгийской медицинской администрации Ив Ван Летем на пресс-конференции.

"Цифра заражений уменьшается вдвое каждые десять дней", - уточнил эксперт. Он отметил, что такая тенденция наблюдается "во всех провинциях и во всех возрастных группах".

Число госпитализаций с коронавирусом уменьшилось по стране на 24% по сравнению с предыдущей неделей. В том числе несколько облегчилась ситуация с наполняемостью отделений интенсивной терапии.

Устойчиво снижается количество заражений COVID-19. С 8 по 14 ноября отмечено уменьшение на 39% по сравнению с семью предыдущими днями. В этот же период среднесуточное число летальных исходов составляло 184,7, то есть на 4,6% меньше, чем в предыдущую неделю.

Власти и эксперты связывают это улучшение после многих недель усугублявшейся обстановки с действием строгих ограничительных мер в стране. Бельгия, хотя и не ввела полного локдауна для населения, придерживается довольно жестких ограничений, особенно в отношении мероприятий, связанных с многочисленными человеческими контактами. В стране по-прежнему не работают заведения общепита и торговые точки, товар которых не считается жизненно необходимым.

Среди экспертов немало сторонников того, чтобы такой режим продержался, как минимум, до конца текущего года, включая рождественские и новогодние праздники.

В среду власти валлонских провинций Бельгии продлили действовавший до 19 ноября с 22:00 до 6:00 комендантский час до 13 декабря. Руководство Брюссельского столичного региона пришло к такому же решению, но, как сообщают бельгийские СМИ, официально примет его в четверг.