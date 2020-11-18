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17:45 18.11.2020

Счетная палата ни разу не проверяла использование госсредств УТОГ и УТОС в 2016-2020 гг.

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Счетная палата ни разу не проверяла использование госсредств УТОГ и УТОС в 2016-2020 гг.

Несмотря на то, что Украинское общество глухих и Украинское общество слепых ежегодно получают финансовую помощь из государственного бюджета, в 2016-2020 годах Счетная палата ни разу не проводила проверки использования этих средств, говорится в публикации "Украинских новостей".

В самих организациях утверждают, что отчеты об использовании бюджетных средств они передают в Фонд социальной защиты инвалидов и Министерство социальной политики, а Счетная палата проверяет использование этих средств и выставляет результаты проверки на своих интернет-ресурсах.

Учитывая то, что согласно Конституции и законодательству Счетная палата действительно должна осуществлять контроль за использованием средств государственного бюджета, в том числе общественными организациями, агентство направило запрос в Счетную палату относительно проверки использования средств УТОГ и УТОС.

"Планами работы Счетной палаты на 2016-2020 годы проведение мероприятий государственного внешнего контроля (аудита) по вопросам использования средств государственного бюджета на финансовую поддержку общественных объединений людей с инвалидностью, в том числе ВООИ "Украинское общество глухих", "Украинское общество слепых", не предусматривалось и фактически такие мероприятия не проводились", - говорится в ответе Счетной палаты.

В плане работы палаты на первый квартал 2021 года мероприятия по проверке этих обществ также не предусмотрены.

Теги: #аудит #утог #отсутствие #утос #счетная_палата
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