"Укроборонпром" заявляет о вмешательстве Минстратегпрома в деятельность госконцерна

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (Минстратегпром) вопреки законодательству и стандартам управления госсобственностью с первого дня работы вмешивается в деятельность государственного концерна "Укроборонпром" в виде устных поручений и многочисленных настояний, говорится в открытом обращении госконцерна к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе профильного комитета Верховной Рады.

"В частности, систематически поступают требования и рекомендации по назначению посторонних лиц директорами предприятий-участников концерна, а именно компаний "Укрспецэкспорт", "Спецтехноэкспорт", "Укроборонсервис", "Киевский бронетанковый завод", "Киевский завод Радар", Ивано-Франковского котельно-сварочного завода и предприятий во Львовской области", – указано в документе на сайте "Укроборонпрома".

Согласно ему, отдельно высказываются настойчивые требования об увольнении сотрудников "Укроборонпрома", ответственных за безопасность, экспорт, связи с государственными органами власти и трансформацию.

По мнению госконцерна, такие действия могут содержать признаки злоупотребления влиянием, конфликта интересов, приводящие к коррупционным рискам.

В "Укроборонпроме" напомнили, что функцию собственника по отношению к госконцерну может осуществлять только Кабинет министров Украины через соответствующий надзор и контроль со стороны наблюдательного совета, тогда как Минстратегпром выполняет лишь функцию формирования государственной политики и соответствующего регулирования в оборонно-промышленной отрасли.

В состав созданного в 2010 году "Укроборонпрома" в настоящее время входят около 112 предприятий украинского ОПК. Еще 21 предприятие госконцерна находится на временно оккупированной территории Крыма и на не подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. В соответствии с принятым ВР в июне 2011 года законом, "Укроборонпром" совместно с правительством обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК.

Минстратегпром уже дважды выносил на правительственный комитет проект решения о передаче в сферу его управления шести предприятий "Укроборонпрома": "Антонов", "Харьковское государственное авиационное производственное предприятие" (ХГАПП), "Завод 410 ГА", "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" им.Ивченко", "Харьковский машиностроительный завод "ФЭД" и "Харьковское агрегатное конструкторское бюро", однако набсовет госконцерна не согласовывал такую инициативу.

Наблюдательный совет "Укроборонпрома" состоит из пяти человек, трех из которых назначает президент, двух – правительство. От правительства вторым представителем является Энтони Тетер (Anthony Tether) – зарубежный советник госконцерна, экс-глава Агентства передовых оборонных исследовательских проектов США, введенный в совет еще в январе 2018 года. От президента в совете - первый вице-президент Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин, две позиции вакантны.