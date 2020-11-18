Во Львове на 89-м году жизни скончалась певица и педагог Мария Байко

Во Львове на 89-м году жизни скончалась известная певица и педагог Мария Байко, сообщил ее сын, ректор Академии искусств Владимир Одрехивский.

"Ушла в вечность моя мать, украинская певица Мария Байко", – написал он на своей странице в Фейсбук.

Мария Байко – лирическое сопрано, лауреат Всемирного фестиваля молодежи и студентов (1957 год), Лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко (1976 год), профессор кафедры сольного пения Львовской консерватории с 1982 года.

Высшее образование получила во Львовской консерватории, работала во Львовской областной филармонии, выступала как солистка и в составе трио сестер Байко.