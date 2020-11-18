Кабмин обязал регистрировать обращения граждан через "горячие" линии и рассматривать их в течение одного рабочего дня

Кабинет министров Украины обязал регистрировать обращения граждан через "горячие" телефонные линии и рассматривать их в течение одного рабочего дня.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"На заседании правительства принято постановление Кабинета министров Украины, которым нормировано оперативное рассмотрение обращений граждан, нуждающихся в помощи, через "горячие" телефонные линии", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики.

В частности, теперь регистрация обращений граждан и их рассмотрение будет осуществляться в течение одного рабочего дня.

"Данное решение обусловлено заботой о людях пожилого возраста, находящихся в зоне повышенного риска заражения острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - подчеркивают в министерстве.