Денисова просит Москалькову обеспечить предоставление медпомощи крымскому татарину Абдуллаеву

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит российскую коллегу Татьяну Москалькову принять меры по предоставлению медицинской помощи незаконно осужденному крымскому татарину Теймуру Абдуллаеву.

"Крымского татарина Теймура Абдуллаева, который незаконно содержится в "ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Башкортостан" с высокой температурой, слабостью и удушающим кашлем безосновательно поместили в штрафной изолятор. По словам родных, медицинская помощь нашему соотечественнику не предоставляется, а это прямое нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статей 9, 10, 22 Минимальных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН", - написала Денисова на странице в Facebook.

Омбудсмен подчеркнула, что права крымского татарина систематически нарушаются руководством упомянутого учреждения, отметив, что ранее его около пяти месяцев безосновательно удерживали в штрафном изоляторе.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с требованием немедленно отреагировать и обеспечить восстановление прав Теймура Абдуллаева. В частности, прекратить пытки и бесчеловечное обращение, обеспечить предоставление соответствующей медицинской помощи, привести условия содержания в соответствие с Минимальными правилами обращения с заключенными, а также выяснить правомерность помещения в ШИЗО", - призвала Денисова.

Также она обратилась к международному сообществу с просьбой обратить внимание на нарушения прав крымского татарина, который незаконно удерживается в РФ.

Как сообщалось, крымские татары Теймур Абдуллаев, Узеир Абдуллаев, Рустем Исмаилов, Эмиль Джемаденов и Айдер Салединова были незаконно осуждены Северо-Кавказским окружным военным судом за якобы участие в запрещенной в Российской Федерации религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

Министерство иностранных дел Украины выразило протест Российской Федерации в связи с приговорами крымским татарам.