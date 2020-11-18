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15:03 18.11.2020

Представители Корпуса морской пехоты США посетили зону ООС

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Район операции Объединенных сил на Донбассе посетили представители Корпуса морской пехоты США, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"При содействии командования Объединенных сил в Донецкой области состоялась встреча американской делегации во главе с атташе по вопросам морской пехоты при посольстве США в Украине подполковником Дэниелом Шерлингом и командиром оперативно-тактической группировки "Восток" генерал-лейтенантом Юрием Содолем", - говорится в сообщении на странице в Facebook.

 

Теги: #сша #оос #пехотинцы
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