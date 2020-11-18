Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на COVID-19 - Шмыгаль

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета поддержал решение правительства о выделении 1 млрд грн на закупку 6 млн экспресс-тестов на COVID-19, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Тесты получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи. Так у нас появится эффективный и быстрый инструмент дополнительного тестирования. Еще 900 млн грн пойдет на дополнительное обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей", - написал премьер в своем Telegram-канале в среду.

Он отметил, что также дополнительные средства будут направлены в регионы для подготовки организации мобильных госпиталей.

"Будем надеяться, что до этого дело не дойдет, но должны быть готовы и предусмотреть все варианты", - подчеркнул Шмыгаль.