События

14:24 18.11.2020

На Харьковщине обезврежена группа, терроризившая местных жителей - СБУ

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В Харьковской области сотрудники СБУ совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Дергачевской местной прокуратуры разоблачили и пресекли деятельность группы, терроризировавшей местных жителей.

"Злоумышленники давали гражданам деньги в долг, но по возвращении суммы начинали требовать проценты якобы накопленные при использовании деньгами. Размер "процентов" превышал сумму кредита в несколько раз. В случае неуплаты, они привлекали местных уголовников для физического и психологического давления на жертв и членов их семей. Они, в частности угрожали убийством, избиением, похищением людей", - написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его словам, правоохранители, в частности задокументировали, что участники группы требовали от жительницы Харьковской области почти 750 тыс.грн, угрожая в случае невыплаты денег физической расправой ей и ее матери.

Правоохранители задержали организатора группы согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения части "долга" в размере 6 тыс.долл.

Решается вопрос о сообщение задержанному и другим участникам группы о подозрении в совершении преступления.

 

Теги: #сбу #харьковская_область
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