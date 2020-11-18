В Польше рекордное количество умерших с COVID-19 за сутки - 603

В Польше по состоянию на 18 ноября лабораторно подтверждены 19 883 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки, количество скончавшихся пациентов – 603; а также выздоровел 18 601 ранее заболевший, сообщается на портале worldometers.info.

Таким образом за минувшие сутки в Польше зафиксировано наибольшее количество смертей больных с коронавирусом за все время пандемии.

По состоянию на среду, 18 ноября, количество активных больных в Польше составило 418 489 (на 679 больше, чем днем ранее).

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 772 823 случая инфицирования, умер 11 451 человек, выздоровели 342 883 человека.