События

13:59 18.11.2020

Ирак и Саудовская Аравия спустя 30 лет открыли погранпереход

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Ирак и Саудовская Аравия в среду возобновили работу на пограничном переходе в районе города Арар, который был закрыт на протяжении 30 лет, сообщила пограничная комиссия Багдада.

По ее данным, высокопоставленные представители МВД Ирака и руководства пограничной комиссии прибыли в Арар для официального открытия пограничного перехода.

Отмечается, что к этому моменту на границе уже образовалась очередь из грузовых автомобилей.

Арар будет открыт как для провоза товаров, так и для передвижения людей впервые с 1990 года, когда Эр-Рияд и Багдад разорвали дипломатические отношения после вторжения Ирака в Кувейт.

Теги: #ирак #саударавия
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