Венгрия продлила режим ЧП из-за COVID-19 до 8 февраля

Власти Венгрии в среду объявили о продлении режима чрезвычайного положения для борьбы с коронавирусом COVID-19 до 8 февраля 2021 года, сообщают западные СМИ.

Этими мерами, в частности, предусмотрено онлайн-обучение в школах и университетах, комендантский час в ночное время, запрет на общественные собрания.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Венгрии за время пандемии выявлено более 156 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 3 тыс. пациентов скончались.