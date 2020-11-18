События

13:25 18.11.2020

Венгрия продлила режим ЧП из-за COVID-19 до 8 февраля

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Власти Венгрии в среду объявили о продлении режима чрезвычайного положения для борьбы с коронавирусом COVID-19 до 8 февраля 2021 года, сообщают западные СМИ.

Этими мерами, в частности, предусмотрено онлайн-обучение в школах и университетах, комендантский час в ночное время, запрет на общественные собрания.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Венгрии за время пандемии выявлено более 156 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 3 тыс. пациентов скончались.

Теги: #венгрия #коронавирус
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