Зеленский: сержантский корпус является основой современной украинской армии

Президент Украины Владимир Зеленский в День сержанта Вооруженных сил Украины отметил, что сержантский корпус является основой современного украинского войска, опорой для командиров и образцом в выполнении поставленных задач.

"Как бесспорные лидеры солдатских коллективов, вы играете одну из ключевых ролей в подготовке воинов и управлении ими на поле боя, всегда руководствуясь лозунгом: "Следуй за мной - делай, как я". Защищая украинскую землю от российского агрессора на Востоке нашего государства, украинские сержанты ежедневно демонстрируют лучшие командирские качества и личным примером и умелыми действиями доказывают свое высокое боевое мастерство, отвагу и особую организаторскую роль в жизни воинских коллективов. В этот день мы склоняем головы, вспоминая воинов, отдавших свою жизнь за мирное будущее Украины. Вечная им память", - говорится в поздравлении на сайте главы государства в среду.

Зеленский выразил благодарность сержантскому корпусу за стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности страны.

"Спасибо сержантам и старшинам, находящимся в запасе и проходящим службу в военном резерве за готовность в случае угрозы пополнить боевые подразделения. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и новых свершений во имя нашей победы. Слава сержантскому корпусу Вооруженных сил Украины! Слава Украине!", - отметил он.