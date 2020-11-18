В России отмечают резкое повышение продаж презервативов во время пандемии

Россияне не стали ограничивать себя в половой жизни из-за опасности распространения коронавируса, продажи презервативов растут, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина Центра радиологии Минздрава России Олег Аполихин.

"Резко повысились продажи презервативов. Люди в принципе не воздерживаются, даже те, кто опасается и боятся за свое здоровье, воздержания как такового нет, скорее, наоборот", - сказал Аполихин на онлайн-собрании научного совета РАН в среду.

В свою очередь заведующий кафедрой урологии и андрологии ФФМ МГУ имени М.В. Ломоносова Армаис Камалов сказал, что высокий уровень тестостерона у мужчин повышает риск заболеваемости коронавирусом, но "пока нет данных о влиянии самого вируса на уровень тестостерона". "Эти исследования сейчас проводятся", - отметил Камалов.

Академик РАН, директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Геннадий Сухих также ранее сообщил о возможности передачи коронавируса половым путем: "Обнаружение вируса SARS-CoV-2 в образцах спермы у 5% мужчин с активной формой заболевания или находящихся на стадии выздоровления может указывать на возможность передачи инфекции половым путем, хотя это предположение требует дальнейшего изучения".