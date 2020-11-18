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12:36 18.11.2020

Кличко: Заполненность коек для больных COVID-19 в Киеве - 52%

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Кличко: Заполненность коек для больных COVID-19 в Киеве - 52%

Заполненность коек, подготовленных для больных COVID-19 в коммунальных медучреждениях Киева, составляет 52%, а всего город подготовил уже более 4,5 тыс. коек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"К сожалению, как видим, увеличивается в столице и количество пациентов, которым требуется госпитализация. Сегодня в стационарах медучреждений города лечится 1961 больных коронавирусом. Из них 32 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 723 пациента. Кислородную поддержку получают 1002 человека. Под аппаратами ИВЛ - 31 больной. Как я говорил ранее, сегодня город подготовил более 4,5. тысячи коек для приема больных коронавирусом. Заполненность коек в столице - почти 52%", - рассказал Кличко во время онлайн-брифинга в среду.

 

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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