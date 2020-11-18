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11:40 18.11.2020

В ВСУ еще один летальный случай от COVID-19, за сутки коронавирус выявили у 148 человек

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В ВСУ еще один летальный случай от COVID-19, за сутки коронавирус выявили у 148 человек

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 148 случаев заражения коронавирусной инфекцией, зафиксирован 25-й летальный случай от COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 18 ноября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2 443 человека. Всего за время пандемии выздоровели 5 719 человек. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 379 человек", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

В командовании сообщили, о 25-м летальном случае от COVID-19: военнослужащий ВС Украины заболел 12.11.2020, был госпитализирован в "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней" с диагнозом COVID-19. 17 ноября состояние здоровья пациента резко ухудшилось. "Военнослужащий ВС Украины, по имеющейся информации, имел хронические сопутствующие заболевания. Выражаем соболезнования близким и родным", - добавили медики.

Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 148 новых случаев COVID-19, из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 5 человек. Также дома под присмотром медицинской службы находится 143 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 12 496 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 8 096 человек, умерли 256 пациентов – наибольшее количество с начала пандемии, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Источник: https://cutt.ly/rg59fnm

Теги: #всу #коронавирус
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