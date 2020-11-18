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11:21 18.11.2020

В Днепропетровской области рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки: заболело более 1 тыс. человек - ОГА

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В Днепропетровской области рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки: заболело более 1 тыс. человек - ОГА

На Днепропетровской области за прошедшие сутки зафиксировано рекордное количество новых случаев коронавирусной болезни – заболели 1 023 человека, выздоровели - 345 жителей региона, сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

"565 новых случаев обнаружили в Днепре, 148 - Кривом Роге, 38 - Каменском, 23 - Синельниково, 22 - Павлограде, 15 - Покрове, 9 - Никополе, 7 - Першотравенске, 5 - Желтых Водах, 3 - Новомосковске, 1 - Вольногорске. Также лабораторные исследования подтвердили COVID-19 у 33 жителей Солонянского района, 32 - Пятихатского, 23 - Новомосковского, 20 - Днепровского, 17 - Петропавловского, 12 - Криворожского, 11 - Царичанского, 10 - Верхнеднепровского, 9 - Криничанского, по 7 - Синельниковского и Петриковского, по 2 - Софиевского и Широковского, по 1 - Магдалиновского и Никопольского районов", - приводит слова Бондаренко пресс-служба ОГА.

Так, всего в области- 23 900 случаев COVID-19, при этом преодолели болезнь 9 855 жителей, умерли 619 человек.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 12 496 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 8 096 человек, умерли 256 пациентов – наибольшее количество с начала пандемии, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

 

Теги: #днепропетровская_ога #коронавирус
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