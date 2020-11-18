Кокаин на $4 млн обнаружили пограничники в контейнере с бананами из Эквадора в порту "Южный"

В Одесской области снова задержали партию южноамериканского кокаина, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Правоохранители нашли 20 брикетов кокаина в морском порту "Южный". Наркотик был спрятан в вентиляционных люках контейнера с бананами. Стоимость этой партии по ценам "черного рынка" составляет $4млн", - говорится в обнародованном в среду пресс-службой Госпогранслужбы Украины сообщении.

В ведомстве отметили, что с начала этого года в морских портах сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили и задержали более 430 кг кокаина.