В зоне ООС погиб украинский военнослужащий

В районе проведения операции Объединенных сил во 16 ноября время несения службы по охране базового лагеря погиб украинский военнослужащий 1999 года рождения, сообщает 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины.

"С грустью сообщаем, что 16 ноября 2020 года районе проведения операции Объединенных сил во время несения службы по охране базового лагеря погиб военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады солдат Горошко Иван Сергеевич. Уроженец Кировоградской области, 1999 года рождения", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что обстоятельства гибели выясняются (ведется следствие), у военнослужащего осталась беременная жена.

"Командование и личный состав 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Украины", - добавили в командовании.