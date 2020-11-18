Наибольше жалоб в контакт-центр Минздрава по противодействию COVID-19 поступает из Киевской области

Наибольшее количество обращений в контакт-центр Министерства здравоохранения по противодействию COVID-19 поступает из Киевской области, сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"По каким регионам наибольше обращаются на горячую линию – Киевская область (18% обращений), Киев (14%), Днепропетровская (9,6%), Харьковская (6%) и Черкасская (5,3%) области", - сказал он.

По словам замминистра, по-прежнему больше всего жалуются на на работу семейных врачей.

"За период работы в контакт-центр обратилось более 37 тыс. граждан. К работе в контакт-центре привлечено около 150 операторов, которые в зависимости от загруженности "горячей линии" и время суток дежурят на этой линии",- добавил Кучер.