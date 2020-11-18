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10:38 18.11.2020

Польша должна отменить ограничения транзита для украинских перевозчиков, - Криклий

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Польша должна отменить ограничения транзита для украинских перевозчиков, - Криклий

Украина выполнила все взятые на себя обязательства, принятые на себя во время заседаний Смешанных комиссий по вопросам международных грузовых автомобильных перевозок, однако польская сторона договоренность на уровне президентов не выполняет, констатировали в Министерстве инфраструктуры Украины.

Как сообщается на сайте Мининфраструктуры, рабочая встреча министров инфраструктуры Украины и Республики Польша Владислава Криклия и Анджея Адамчика прошла в Киеве в понедельник, в ходе которой украинский министр указал на тот факт, что выполнение Украиной взятых на себя обязательств привело к значительному увеличению доли использования польскими перевозчиками разрешений на 2019 год.

Криклий, в очередной раз, подчеркнул, что Польша должна отменить ограничения транзита для украинских перевозчиков, поскольку это негативно отражается не только на торговых отношениях между двумя странами, но и с другими странами ЕС.

При этом, он констатировал, что украинские перевозчики готовы к конкуренции на двустороннем рынке.

Министры Украины и Польши также обсудили работу пунктов пропуска через украинскую-польскую границу, в частности, КПП "Корчева-Краковец".

Кроме того, Криклий сообщил, что в настоящее время в Верховной Раде ожидается к рассмотрению во втором чтении законопроект, который решает проблему уплаты НДС исполнителями работ и поставщиками услуг в рамках так называемого "польского кредита", но попросил польскую сторону ускорить работы строительной компании по ремонту КПП.

Украинский министр предложил польской стороне провести совместный аудит для определения возможных причин появления очередей на КПП с привлечением третьей независимой стороны, и ввести общий погранично-таможенный контроль в пунктах пропуска для повышения их эффективности.

 

Теги: #разрешения #польша #мининфраструктуры #криклий
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