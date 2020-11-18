Главы Twitter и Facebook заявили в Сенате о непредвзятой работе их платформ во время выборов

Глава и создатель крупнейшей социальной сети мира Facebook Марк Цукерберг и глава соцсети Twitter Джек Дорси дали показания в Сенате об обработке результатов выборов в США цифровыми платформами и публикации новостей об их итогах.

Так, Цукерберг заявил, что компания удаляла ложные утверждения о голосовании и отображала предупреждения более чем на 150 млн материалов, распространявшихся в соцсети. Также компания усилила меры, чтобы нельзя было "использовать нашу платформу для организации беспорядков в период после выборов".

Глава Twitter заявил, что фильтрация сообщений в соцсети в период выборов, вопреки утверждениям республиканцев, не была предвзятой.

"При фильтрации контента все решения принимаются без учета политических взглядов, партийной принадлежности или политической идеологии", - сказал Дорси.

"Мы твердо верим в беспристрастность и стремимся справедливо обеспечивать соблюдение наших правил", - добавил он.

Цукерберг и Дорси выступили по удаленной связи перед юридическим комитетом Сената США. Это уже вторые слушания, посвященные работе соцсетей в период выборов в США.